Число пострадавших при налете дронов ВСУ на Белгород выросло до двух

Количество пострадавших в результате утренней атаки украинских беспилотников на Белгород увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в городскую больницу самостоятельно обратилась женщина с баротравмой. Ей оказана необходимая медицинская помощь, от предложенной госпитализации она отказалась, добавил глава региона.

Гладков также сообщил, что в результате взрыва второго БПЛА повреждено остекление трех квартир еще одного многоквартирного дома. Также от падения обломков дрона, по его словам, незначительно посечена кровля коммерческого здания.

Ранее сообщалось, что в Белгороде при атаке вражеского дрона пострадал мужчина, его госпитализировали. Также были повреждены соцобъект, три автомобиля и две квартиры в многоэтажке.

