Украинский дрон атаковал Смоленскую АЭС

Ударный беспилотник ВСУ ночью атаковал здание третьего энергоблока Смоленской АЭС. Дрон был подавлен техническими средствами, срьезных повреждений нет. Об этом сообщил «Росатом».

«12 сентября 2025 года в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

При падении беспилотник сдетонировал вблизи вентиляционной трубы реакторного отделения действующего 3-го энергоблока Смоленской АЭС. В результате атаки было выбито несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.

«Разрушений и пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы. Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена. Происшествие не повлияло на работу предприятия», – сообщили в «Росатоме».

Также отмечается, что все три энергоблока Смоленской АЭС работают в штатном режиме, общая мощность составляет 3031 МВт.

«Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям», – заверили в госкорпорации.

Напомним, ВСУ уже пытались атаковать Смоленскую АЭС 17 августа. Силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский БПЛА самолетного типа «Спис» над территорией Смоленской АЭС, сообщала ФСБ России.

24 августа на Курской АЭС средствами ПВО был сбит украинский боевой дрон, при падении БПЛА сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижена мощность станции.

