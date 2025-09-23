ПВО сбила уже 21 украинский дрон, летевший на Москву

На подлете к Москве уничтожены еще два украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», – написал градоначальник в своем телеграм-канале в 9:40 мск. Он добавил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Менее часа назад Собянин также сообщал о сбитии на подлете к столице двух вражеских дронов.

Ранее мэр информировал о ликвидации с начала суток 17 вражеских дронов, летевших на Москву. Таким образом, во вторник на подлете к столице обезврежен уже 21 украинский БПЛА.

Киевский режим атакует Москву дронами с вечера 22 сентября. На этом фоне в аэропорту Шереметьево вводились ограничения на полеты. Воздушная гавань, по данным Росавиации, возобновила прием и выпуск самолетов в 00:56 мск.

Пресс-служба «Аэрофлота» тем временем сообщила, что перевозчик планирует войти в штатный режим выполнения полетов в/из Шереметьево до конца сегодняшнего дня. Авиакомпания продолжает работу по стабилизации расписания в связи с временными ограничениями, которые вводились вчера вечером, отмечается в сообщении.

Напомним, по данным Миноброны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО нейтрализовали 69 вражеских беспилотников над десятью российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

