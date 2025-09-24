В Новороссийске отменили тревогу в связи с атакой БПЛА и морских катеров

В Новороссийске отменена тревога, которая была объявлена из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных морских катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

«Опасности для жителей и гостей Новороссийска НЕТ!» – проинформировал мэр.

Как сообщал «Новый День», сегодня днем вооруженные формирования Украины нанесли удар беспилотниками по центру Новороссийска, в результате чего два человека погибли и еще семеро получили ранения. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Есть разрушения, к исследованию которых оперативные службы должны приступить после отмены сигнала тревоги об опасности украинской атаки.

Новороссийск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

