Число пострадавших при ударе ВСУ по Новороссийску выросло до 7 человек

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов по Новороссийскую число пострадавших увеличилось до 7 человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.
Все пострадавшие доставлены в больницу. Еще один, седьмой пострадавший, получил ранения легкой степени тяжести. Ранее сообщалось, что при атаке вражеских БПЛА по центру Новороссийска днем 24 сентября погибли 2 человека.
В городе введен режим чрезвычайной ситуации, все городские службы задействованы на месте происшествия. Для координации их работы развернут оперативный штаб.
Новороссийск, Анастасия Смирнова
