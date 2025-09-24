российское информационное агентство 18+

Среда, 24 сентября 2025, 17:30 мск

Число пострадавших при ударе ВСУ по Новороссийску выросло до 7 человек

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов по Новороссийскую число пострадавших увеличилось до 7 человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Еще один, седьмой пострадавший, получил ранения легкой степени тяжести. Ранее сообщалось, что при атаке вражеских БПЛА по центру Новороссийска днем 24 сентября погибли 2 человека.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации, все городские службы задействованы на месте происшествия. Для координации их работы развернут оперативный штаб.

Новороссийск, Анастасия Смирнова

