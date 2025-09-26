Ушел из жизни Тигран Кеосаян

Умер кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет. У него было больное сердце, режиссер пережил два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. В январе 2025 года он перенес клиническую смерть и впал в кому.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», – написала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Тигран Кеосаян известен как режиссер фильмов «Бедная Саша», «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый». Кроме того, он участвовал в создании клипов для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Дианы Гурцкой и других знаменитостей. Кеосаян работал и на телевидении, вел в разное время несколько программ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube