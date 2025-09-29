Два человека погибли в результате атаки дронов в Московской области

Жертвами ночной атаки беспилотников в Московской области стали два человека. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Четыре вражеских дрона были сбиты системой противовоздушной обороны на территории Воскресенска и Коломны.

«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека – 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», – рассказал глава региона.

Кроме того, в нескольких домах в Воскресенске повреждено остекление и фасады, нарушено уличное освещение. Пострадавших, кроме указанного случая, нет. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ранее Минобороны РФ, средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над восемью российскими регионами.

Москва, Зоя Осколкова

