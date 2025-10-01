В Херсонской области при атаке украинского дрона ранен депутат

В Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника получил ранение глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По словам главы региона, удар был нанесен дроном типа «Баба-яга».
Леонтьев госпитализирован. «Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице», – говорится в сообщении.
Две недели назад украинские войска обстреляли следовавший по вызову автомобиль скорой помощи в Алешках Херсонской области. В результате атаки пострадали врач и водитель.
Херсон, Зоя Осколкова
