В Херсонской области при атаке украинского дрона ранен депутат

В Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника получил ранение глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы региона, удар был нанесен дроном типа «Баба-яга».

Леонтьев госпитализирован. «Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице», – говорится в сообщении.

Две недели назад украинские войска обстреляли следовавший по вызову автомобиль скорой помощи в Алешках Херсонской области. В результате атаки пострадали врач и водитель.

Херсон, Зоя Осколкова

