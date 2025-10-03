12 украинских БПЛА сбили над регионами России

Средства ПВО в период с 11:00 мск до 15:00 мск уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, четыре дрона перехвачено над Оренбургской областью, по три – над Курской и Белгородской областями и два – над Брянской областью.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о попытке ВСУ атаковать при помощи беспилотников один из промышленных объектов региона. Он уточнил, что пострадавших среди населения нет, технологические процессы на предприятии не нарушены. Глава региона не уточнил, какой по какому объекту пытались ударить ВСУ.

Власти Орска объявляли об опасности атаки БПЛА и сообщали о работе сил Минобороны в связи с угрозой воздушного удара ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube