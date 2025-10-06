На успехи России на украинском театре военных действий Великобритания готовится ответить очередной провокацией. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. Как отметили в ведомстве, в Лондоне «взбешены» тем, что многолетние британские попытки добиться «стратегического поражения» России оказались безуспешны.

В рамках провокации группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна будет атаковать один из кораблей ВМС Украины или иностранное гражданское судно в одном из портов Европы, сообщили в СВР. Участники этой группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионному делу.

После «разоблачения» террористов планируется объявить, что они якобы действовали по заданию Москвы.

Как отметили в СВР, расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская элита «с радостью проглотит» сфабрикованную версию о «злостных агентах Кремля» в качестве обоснования необходимости увеличения военной помощи Украине и милитаризации Европы для борьбы с «российской агрессией».

В ведомстве подчеркнули, что цель этой провокации заключается также в дискредитации имиджа Китая. «Изъятое в ходе «расследования» оборудование предполагается выставить в качестве «железного доказательства» поддержки Китаем так называемой вооруженной агрессии России против Украины», – говорится в сообщении.

Ранее СВР заявила, что Киев готовит новую провокацию с целью втянуть НАТО в противостояние с Россией. По данным российской разведки, киевский режим намерен забросить в Польшу диверсионную группу, в которую якобы войдут военнослужащие спецподразделений России и Белоруссии. Для этого планируется задействовать воюющих на стороне ВСУ боевиков из запрещенной на территории РФ украинской террористической организации «Легион «Свобода России» и белорусского «полка Калиновского».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube