Вторник, 30 сентября 2025, 12:52 мск

Служба внешней разведки предупредила о новой провокации Киева в Польше

Власти Украины готовят новую провокацию, цель которой втянуть НАТО в противостояние с Россией. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

«Киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация», – говорится в заявлении.

По данным российской разведки, Киев намерен забросить в Польшу диверсионную группу, в которую якобы войдут военнослужащие спецподразделений России и Белоруссии.

Для этого планируется задействовать воюющих на стороне ВСУ боевиков из запрещенной на территории РФ украинской террористической организации «Легиона «Свобода России» и белорусского «полка Калиновского», сообщили в СВР.

Согласно плану Киева, после того как польские силовики захватят членов ДРГ, те будут изобличать Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше. Киевские власти рассчитывают, что европейские страны дадут максимально жесткий, желательно военный, ответ России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

