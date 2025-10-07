российское информационное агентство 18+

Вторник, 7 октября 2025, 10:20 мск

Над Россией за утро сбили 25 беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны утром 7 октября за один час уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, шесть дронов ликвидировали над Нижегородской областью, три – над Московским регионом. Еще 16 БПЛА сбили над Черным морем.

Вражеские беспилотники были нейтрализованы в период с 07:00 до 08:00 мск.

Напомним, система ПВО за ночь уничтожила 184 украинских беспилотника над российскими регионами.

Москва

