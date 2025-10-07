Украинский дрон пытался ударить по Нововоронежской АЭС

Ударный беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил концерн «Роэнергоатом».

В ночь на 7 октября боевой украинский беспилотник подавили в районе Нововоронежской АЭС. В результате дрон столкнулся с башенной испарительной градирней (устройство для охлаждении воды – прим. ред.) действующего энергоблока №6 и взорвался.

«Разрушений и пострадавших нет, тем не менее, на градирне от последствий детонации остался темный след», – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Как отметили в концерне, происшествие не повлияло на работу станции – в настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября. Общая мощность составляет 2 556 МВт.

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что покрывательство Западом украинских обстрелов Запорожской АЭС поощряет киевский режим к новым атакам мирных ядерных объектов. Напомним, из-за обстрелов со стороны ВСУ Запорожская АЭС уже две недели лишена внешнего электроснабжения. Сейчас станция обеспечивается электричеством при помощи дизель-генераторов.

Напомним, беспилотник ВСУ ночью 12 сентября атаковал здание третьего энергоблока Смоленской АЭС. Дрон был подавлен техническими средствами, серьезных повреждений нет.

25 сентября украинский дрон атаковал строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове. БПЛА повредил здание на территории станции, никто не пострадал.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

