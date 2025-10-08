Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по белгородскому поселку

Украинские войска нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань Белгородской области. По предварительной информации, три человека погибли, один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате ракетного обстрела частично разрушено здание социального объекта – под завалами могут быть люди. Рухнувшие конструкции разбирают сотрудники МЧС и бойцы самообороны.
Утром на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность.
Напомним, прошедшей ночью ракетному удару ВСУ подверглось село Мощеное Грайворонского округа Белгородской области. По данным главы региона, в результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и четырехлетняя девочка. Всю семью госпитализировали.
Белгород, Наталья Петрова
