Среда, 8 октября 2025, 13:01 мск

До 10 выросло число раненых при ракетном обстреле Белгородской области

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань Белгородской области выросло до 10 человек. Количество погибших остается прежним. Обновленные данные о последствиях обстрела привел губернатор региона Вячеслав Гладков. Он вместе с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым прибыл на место ракетного удара в Масловой Пристани.

«Количество пострадавших увеличилось до десяти. Семь женщин доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что три женщины после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее Гладков сообщал о трех погибших и девяти пострадавших. Жертвами украинского обстрела стали двое мужчин и молодая женщина. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.

По словам губернатора, здание социального объекта, попавшего под удар ВСУ, частично разрушено. В двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены, по уточненным данным, семь автомобилей.

Жителей одного из поврежденных домов переместят в пункт временного размещения. «В ближайшее время эксперты начнут оценку разрушений и определят дальнейший ход работ: подлежит ли дом восстановлению или нет», – отметил Гладков. На месте работают сотрудники оперативных служб и самообороны, аварийные бригады, медики и администрация. Начаты работы по закрытию теплового контура поврежденного дома.

Белгород, Наталья Петрова

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,