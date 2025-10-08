До 10 выросло число раненых при ракетном обстреле Белгородской области

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань Белгородской области выросло до 10 человек. Количество погибших остается прежним. Обновленные данные о последствиях обстрела привел губернатор региона Вячеслав Гладков. Он вместе с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым прибыл на место ракетного удара в Масловой Пристани.

«Количество пострадавших увеличилось до десяти. Семь женщин доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что три женщины после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее Гладков сообщал о трех погибших и девяти пострадавших. Жертвами украинского обстрела стали двое мужчин и молодая женщина. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.

По словам губернатора, здание социального объекта, попавшего под удар ВСУ, частично разрушено. В двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены, по уточненным данным, семь автомобилей.

Жителей одного из поврежденных домов переместят в пункт временного размещения. «В ближайшее время эксперты начнут оценку разрушений и определят дальнейший ход работ: подлежит ли дом восстановлению или нет», – отметил Гладков. На месте работают сотрудники оперативных служб и самообороны, аварийные бригады, медики и администрация. Начаты работы по закрытию теплового контура поврежденного дома.

Белгород, Наталья Петрова

