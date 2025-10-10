Полицейские предотвратили мошенничества на 1,7 млрд рублей за полгода

Сотрудниками киберполиции за шесть месяцев 2025 года предотвращено совершение мошенничеств в отношении 8 тысяч граждан. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По информации правоохранителей, общая сумма предотвращенного ущерба составила 1,7 млрд рублей. «Задержано почти 200 курьеров, изъято более 100 сим-боксов», – говорится в сообщении.

Напомним, в августе Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с мошенничеством в цифровой среде. В законопроект вошло два десятка инициатив по защите граждан от кибермошенничества. Согласно одной из них, банки хотят обязать возвращать деньги пострадавшим от кибермошенников клиентам в том случае, если не были приняты меры по предотвращению хищения средств.

Москва, Наталья Петрова

