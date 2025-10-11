российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 11 октября 2025, 13:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Башкирией уничтожили еще пять украинских БПЛА

Фото Минобороны РФ

Средства противоздушной обороны уничтожили над Башкирией еще пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Вражеская атака была отражена в период с 9:00 до 12:00 мск, уточнили в ведомстве.

Информации о последствиях налета дронов пока не поступало.

Напомним, в течение прошедшей ночи силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 42 украинских БПЛА над Россией, из них два были ликвидированы в Башкирии.

В сентябре украинские дроны дважды атаковали нефтезавод в башкирском Салавате.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,