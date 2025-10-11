Над Башкирией уничтожили еще пять украинских БПЛА

Средства противоздушной обороны уничтожили над Башкирией еще пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Вражеская атака была отражена в период с 9:00 до 12:00 мск, уточнили в ведомстве.

Информации о последствиях налета дронов пока не поступало.

Напомним, в течение прошедшей ночи силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 42 украинских БПЛА над Россией, из них два были ликвидированы в Башкирии.

В сентябре украинские дроны дважды атаковали нефтезавод в башкирском Салавате.

Москва, Наталья Петрова

