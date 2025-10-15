Боевик ВСУ осужден пожизненно за изнасилование и убийство жительницы Курской области

Украинский солдат Владимир Парафило приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение тяжких преступлений в Курской области, сообщает Следственный комитет РФ. Суд признал его виновным в совершении теракта, групповом изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.

По данным СК РФ, 20 декабря 2024 года Парафило вместе с сослуживцами незаконно пересек госграницу России Суджанского района Курской области и направился в село Русское Поречное для усиления вторгшейся в российский регион группировки сил ВСУ.

В одном из домов всушники обнаружили 55-летнюю женщину, которую подвергли пыткам электрошокером, а затем изнасиловали и убили. Кроме того, Парафило застрелил мирного жителя, пытавшегося помочь женщине. Чтобы скрыть следы преступления, украинские военнослужащие бросили тела в подвал и подорвали его.

25 декабря 2024 года Парафило был обнаружен российскими военнослужащими и сдался в плен.

Следствие собрало доказательства, подтверждающие вину обвиняемого, в том числе получены показания главы Пореченского сельсовета о преступлениях в отношении мирного населения.

В СК РФ уточнили, что первые десять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальную часть – в исправительной колонии строгого режима.

