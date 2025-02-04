Арестован боевик ВСУ, убивший жителя курского села Русское Поречное

В Курске суд заключил под стражу еще одного украинского военнослужащего, который признался в убийстве мирного жителя в селе Русское Поречное. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Как отметили в ведомстве, речь идет о солдате 92 отдельной штурмовой бригады Владимире Парафило. СКР возбудил в отношении Парафило и командира роты с позывным «Антошка» уголовное дело по факту совершения террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Следствием установлено, что Парафило в декабре 2024 года незаконно пересек границу России и вторгся на территорию Курскую область, а 20 декабря по приказу своего командира с позывным «Антошка» он убил мирного жителя в селе Русское Поречное.

Петренко сообщила, что во время допроса задержанный полностью признал вину, пояснив, что командованием был отдан приказ открывать огонь по мирному населению Курской области. «Увидев на улице мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, он выстрелил ему в спину. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления», – отметила представитель СКР.

По ходатайству военного следователя Ленинский районный суд Курска избрал для Парафило меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года в Русском Поречном пятеро боевиков ВСУ застрелили 22 мирных жителя и спрятали их тела в подвал. Среди убитых были восемь изнасилованных женщин. Взятый в плен солдат ВСУ Евгений Фабрисенко признался в этом на допросе и назвал имена сослуживцев, участвовавших в расправе над мирными жителями.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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