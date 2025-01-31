Военные следователи установили причастность пятерых украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады к убийству 22 жителей села Русское Поречное Курской области. Среди убитых – восемь изнасилованных женщин. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным «Кум» вместе с сослуживцами с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник» подозреваются в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), изнасилований (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Пятеро украинских военных незаконно вторглись в Курскую область в сентябре прошлого года. Фабрисенко был задержан во время боевых действий в Суджанском районе. На допросе он признал вину и дал подробные показания о совершенных им и сослуживцами жестоких преступлениях. Боевик рассказал, что по приказу вышестоящего командования вместе с сослуживцами расстреливал беззащитных людей, издевался и мучил их, насиловал женщин.

По данным СКР, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко и остальные четверо боевиков, исполняя приказы своего командира с позывным «Кум», убили в селе Русское Поречное 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, они изнасиловали и убили восьмерых женщин. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 мирных граждан в подвалы частных жилых домов села Русское Поречное.

Сейчас тела убитых мирных жителей уже извлечены из подвалов, по ним назначены необходимые экспертизы.

«Уже проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками», – сообщила Петренко. Она подчеркнула, что в ходе предварительного следствия будут установлены командиры украинских вооруженных формирований, отдавших преступные приказы, другие соучастники этих преступлений и дана уголовно-правовая оценка их действиям.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие обнаружили в освобожденном от ВСУ селе Русском Поречном останки семерых мирных жителей в подвале дома. Напомним, Минобороны заявило об установлении контроля над населенным пунктом 17 января. Жертвами украинских боевиков стали старики, которые не успели эвакуироваться. Их пытали, после чего загнали в подвал и закинули туда несколько грана, рассказал РИА «Новости» военнослужащий группировки «Север».

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что у российской стороны есть косвенные данные, что около 100 мирных жителей были убиты в подконтрольной ВСУ части Курской области. Он подчеркнул, что речь идет о предварительных сведениях.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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