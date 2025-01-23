У Москвы есть косвенные данные, что около 100 мирных жителей были убиты в подконтрольной ВСУ части Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что речь идет о предварительных сведениях.

Также массовые военные преступления украинских военных фиксируются в Донбассе, рассказал Мирошник. Речь идет об уже освобожденных городах Авдеевка и Селидово, а также о Часовом Яре, за который сейчас идут тяжелые бои, уточнил посол.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против военнослужащих ВСУ в Курской области по статье «Теракт» в связи с убийством мирных жителей в Курской области. Согласно данным ведомства, в январе 2025 года украинские боевики «совершили убийство не менее семи мирных граждан», укрывавшихся в подвале жилого дома в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области.

Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили в освобожденном от ВСУ селе Русском Поречном останки семерых мирных жителей в подвале дома. Напомним, Минобороны заявило об освобождении Русского Поречного 17 января. Как рассказал РИА «Новости» военнослужащий группировки «Север», жертвами украинских боевиков стали старики, которые не успели эвакуироваться. Их пытали, после чего загнали в подвал и закинули туда несколько гранат.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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