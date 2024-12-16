Пленный ВСУ признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области

Сдавшийся в плен в Курской области военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус признался в расстреле мирных жителей, не говорящих по-украински, по приказу командования. Об этом он рассказал он на видео, распространенном Минобороны РФ.

«Командование говорило, что, если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, расправляться на месте. Стрелял, [он] упал, убил, не убил – не знаю», – сказал украинский боевик, передает RT.

Военнопленный также рассказал, что он переодевался в российскую военную форму, чтобы подойти к позициям ВС России под предлогом попросить сигарету и просил подтолкнуть машину. «Когда ребята вылезли, я с ними расправлялся, расстреливал их», – сообщил Пломбирус (цитата по ТАСС).

Плененный боевик ВСУ был призван в украинскую армию из колонии, где отбывал наказание по статье «грабеж».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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