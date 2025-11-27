Боевику ВСУ дали пожизненный срок за убийство семерых жителей Курской области

В Курске военный суд вынес приговор военнослужащему 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Евгению Фабрисенко, признав его виновным в убийстве семерых жителей курского села Русское Поречное. Подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

Суд установил, что осенью 2024 года года Фабрисенко трижды незаконно пересекал госграницу России в Курской области, где в составе боевого подразделения блокировал Русское Поречное, запугивал местных жителей и препятствовал их эвакуации.

В конце сентября Фабрисенко и трое других боевиков обнаружили в одном из частных домов пятерых безоружных мирных жителей, приказали им спуститься в подвал и бросили внутрь гранату. В результате трое мужчин и две женщины погибли на месте.

В ноябре те же бойцы ВСУ проникли в другой дом и избили до смерти находившихся в там пожилую женщину и ее сына.

В том же месяце Фабрисенко был задержан российскими военнослужащими и до приговора содержался под стражей.

Второй Западный окружной военный суд признан его виновным по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть людей).

Следственный комитет РФ сообщал, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года в Русском Поречном пятеро боевиков ВСУ застрелили 22 мирных жителя и спрятали их тела в подвал. Среди убитых были восемь изнасилованных женщин. Взятый в плен солдат ВСУ Евгений Фабрисенко признался в этом на допросе и назвал имена сослуживцев, участвовавших в расправе над мирными жителями.

Курск, Наталья Петрова

