Мирный житель пострадал при ударе дрона по машине под Белгородом

В Белгородском районе в результате атаки украинского беспилотника пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Дрон ударил по автомобилю в селе Красный Октябрь. Водитель получил ранение руки. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в одну из белгородских больниц.
Сама машина повреждена, добавил глава региона.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 51 вражеского дрона над российскими регионами в течение прошедшей ночи. Из них три БПЛА перехватили над Белгородской областью.
Белгород, Наталья Петрова
