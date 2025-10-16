Мирный житель пострадал при ударе дрона по машине под Белгородом

В Белгородском районе в результате атаки украинского беспилотника пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дрон ударил по автомобилю в селе Красный Октябрь. Водитель получил ранение руки. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в одну из белгородских больниц.

Сама машина повреждена, добавил глава региона.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 51 вражеского дрона над российскими регионами в течение прошедшей ночи. Из них три БПЛА перехватили над Белгородской областью.

Белгород, Наталья Петрова

