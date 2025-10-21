Над Россией ночью уничтожено 55 дронов ВСУ: есть повреждения и пострадавшие

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны сбили 55 украинских беспилотников самолетного типа над пятью российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ. Массированной атаке подверглась Ростовская область, где было уничтожено 34 БПЛА. В Ростове-на-Дону осколками сбитого дрона ранены два человека.

Еще шесть дронов сбито над Воронежской областью. По три беспилотника нейтрализовано над Краснодарским краем и Липецкой областью, два вражеских дрона ликвидировали над Крымом. Кроме того, семь БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

В Ростовской области беспилотники ВСУ атаковали город Батайск. Там частично разрушена стена многоквартирного дома на верхних этажах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавших нет. Из дома эвакуировали 20 человек. После обследования конструкций здания жителям разрешили вернуться в квартиры. Кроме того, из-за падения обломков БПЛА повреждены стекла в нескольких многоквартирных домах, пять торговых павильонов и восемь легковых машин, уточнил глава региона.

В Ростове-на-Дону обломки дронов упали на два частных дома, в результате осколочные ранения получил мирный житель. Пострадавшего госпитализировали. На месте также оказана медицинская помощь подростку, добавил Слюсарь.

В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, обломки БПЛА «незначительно повредили элемент промышленного сооружения». Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что при ночной атаке украинских дронов на город Клинцы Брянской области пострадал подросток.

