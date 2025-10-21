Массовое отравление в Улан-Удэ: пострадавших уже больше 120

В Улан-Удэ число отравившихся готовой едой из торговой сети «Николаевский» выросло до 121, из них 66 – дети. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. Госпитализировано 67 заболевших, из них 40 детей. Накануне сообщалось о 89 пострадавших от пищевого отравления. У некоторых из них выявили сальмонеллез.

По факту массового отравления проводится эпидемиологическое расследование, сообщили в ведомстве. По его данным, жители столицы Бурятии отравились продукцией ООО «Восток». Предприятие ежедневно изготавливало 2,5 тонны готовой продукции 227 наименований, которая распределялась по магазинам торговой сети «Николаевский». В цехе готовой продукции предприятия-изготовителя выявлены «грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований», в связи с чем работа цеха была приостановлена. Также запрещена реализация готовой продукции, изъятой в цехе и торговых точках общим весом около 6,4 тонн.

Напомним, о массовом отравлении жителей Улан-Удэ стало известно накануне. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 43 человека. Все они употребляли шаурму, онигири и другую готовую еду производства ООО «Восток». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Накануне следователи задержали заведующую производством цеха готовой пищевой продукции ООО «Восток». Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сегодня Железнодорожный районный суд Улан-Удэ отправил обвиняемую под домашний арест.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

