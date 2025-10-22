Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских дрона над Россией

Над территорией России в течение прошедшей ночи уничтожены 33 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, восемь дронов силы ПВО сбили над Брянской областью, по четыре беспилотника нейтрализовали над Ленинградской областью и акваторией Азовского моря. По три БПЛА перехватили в Крыму, Ростовской и Псковской областях и акваторией Черного моря. Еще два дрона сбито над Новгородской областью. Кроме того, по одному беспилотники ликвидировали в Орловской, Тверской и Тульской областях.

Власти Ленинградской, Брянской, Новгородской, Тверской, Тульской, Ростовской областей сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений.

Напомним, в результате ночной атаки украинских БПЛА повреждения получило одно из предприятий Мордовии. Кроме того, вражеской атаке подверглось предприятие в Дагестане. Информация о разрушениях уточняется.

Москва, Наталья Петрова

