Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 145

В Улан-Удэ до 145 человек увеличилось количество отравившихся готовой едой из торговой сети. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, по состоянию на утро 22 октября зафиксировано 145 случаев отравления, 79 из пострадавших – дети. Госпитализация потребовалась 47 детям и 29 взрослым. Ранее сообщалось о 121 отравившемся. У некоторых из них обнаружили сальмонеллез.

О массовом отравлении жителей Улан-Удэ стало известно 19 октября. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 43 человека. Все они употребляли шаурму, онигири и другую готовую еду производства местного ООО «Восток». Опасная продукция продавалась в магазинах торговой сети «Николаевский». В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Правоохранители задержали заведующую производством цеха готовой пищевой продукции. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Накануне Железнодорожный районный суд Улан-Удэ отправил обвиняемую под домашний арест.

Улан-Удэ

