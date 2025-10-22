МВД сообщило о блокировке 160 тысяч телефонных номеров за сдачу в аренду мошенникам

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что свыше 160 тыс. телефонных номеров заблокированы за сдачу в аренду мошенникам, которые действуют в интересах украинских кол-центров.

По ее словам, сотрудники МВД проводят мероприятия по приостановке оказания услуг связи владельцам сдаваемых в аренду аккаунтов. «На сегодняшний день соответствующие меры приняты в отношении более чем 160 тыс. абонентских номеров», – написала Волк в своем телеграм-канале.

Приостановка оказания услуг связи происходит на основании статей 46 и 64 федерального закона от 7 июля 2003 года «О связи» и статьи 15 федерального закона от 12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности».

Представитель МВД РФ напомнила, что с 1 сентября 2025 года за сдачу телефонных номеров в аренду и организацию такой деятельности действует административная и уголовная ответственность.

Как отметила Волк, к противоправной деятельности под предлогом быстрого и легкого заработка массово вовлекаются несовершеннолетние.

«Поговорите с детьми. Расскажите им о юридических последствиях таких действий. Ведь многие из них в полной мере не осознают, что посредством арендованных учетных записей совершаются преступления, такие как мошенничество, вымогательство, вербовка участников запрещенных организаций, террористические акты», – обратилась представитель МВД к родителям подростков.

Накануне генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что в рамках борьбы с киберпреступностью выявлены факты оформления более одного миллиона телефонных номеров всего лишь на 56 человек. По его словам, в ходе оперативных мероприятий изымаются сотни тысяч сим-карт, с помощью которых проводятся миллионы мошеннических атак.

Москва, Наталья Петрова

