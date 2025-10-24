За ночь над Россией перехватили 111 украинских БПЛА

Силы ПВО минувшей ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников на Россию. Над 13 регионами и Азовским морем сбито 111 дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, 34 БПЛА самолетного типа уничтожены над Ростовской областью, 25 – над Брянской, 11 – над Калужской, 10 – над Новгородской областями.

Еще по семь беспилотников нейтрализовано над Белгородской областью и Крымом, пять – над Тульской областью, четыре – над Краснодарским краем. По два дрона ликвидировано над Волгоградской и Орловской областями, по одному беспилотнику – над Липецкой и Тверской областями, Московским регионом и акваторией Азовского моря.

Напомним, ранним утром вражеский дрон влетел в квартиру жилого дома на 14-м этаже в подмосковном Красногорске. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе ребенок.

После налета беспилотников на Ростовскую область в Новошахтинске без электричества остаются около 1,5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, средства ПВО отразили массированную атаку, уничтожив БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. Обошлось без пострадавших. «Произошло несколько возгораний, которые были оперативно потушены выехавшими на место дежурно-спасательными подразделениями», – написал Слюсарь в своем телеграмм-канале.

