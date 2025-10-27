Над территорией России за ночь сбили 193 украинских дрона

Средства противоздушной обороны в течение ночи отразили массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы, уничтожив 193 дрона самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Согласно информации ведомства, наибольшее количество БПЛА было перехвачено в небе над Брянской областью – 42. Также 42 дрона нейтрализовали над Калужской областью, 40 – над Московским регионом, в том числе 34 на подлете к столице, 32 – над Тульской областью. Кроме того, 10 вражеских дрона сбили над Курской областью, семь – над Орловской, по четыре – над Ростовской и Воронежской областями. Еще по два беспилотника было ликвидировано в Оренбургской и Тамбовской областях, по одному дрону уничтожили в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.

Власти Воронежской, Ростовской и Тульской областей сообщили, что при отражении воздушной атаки обошлось без пострадавших и последствий на земле.

В Брянской области при атаке украинских БПЛА на микроавтобус с мирными жителями погиб водитель и пять пассажиров пострадали.

В Калужской области обломками дронов повреждены пять зданий, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «В Дзержинском муниципальном округе обломками уничтоженных БПЛА в одном из населенных пунктов незначительно повреждена кровля, фасад и остекление пяти зданий Пострадавших, по предварительной информации, нет», – написал он в своем телеграмм-канале.

Ночью приостанавливали работу столичные аэропорты Домодедово и Жуковский, а также воздушные гавани Калуги, Волгограда, Саратова, Самары. Ранним утром 27 октября введены ограничения в аэропортах Оренбурга и Орска.

Москва, Наталья Петрова

