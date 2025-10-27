Двое ранены в брянском поселке при ударе БПЛА по автомобилю

Поселок Погар Брянской области второй день подряд подвергается атакам украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате удара БПЛА по движущемуся гражданскому автомобилю ранения получили два мирных жителя – мужчина и женщина. Оба доставлены в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.
Машина получила повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сегодня Богомаз сообщал об атаке украинских дронов на микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар. В результате погиб водитель, пострадали пять пассажиров.
Брянск, Наталья Петрова
