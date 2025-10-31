Ночью над Россией сбили 130 украинских беспилотников

В течение ночи силы противоздушной обороны уничтожили 130 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ. Военные отразили воздушную атаку ВСУ на 14 регионов.

По данным ведомства, 31 дрон перехватили над Курской областью, 21 – над Воронежской, 14 – над Белгородской, 10 – над Брянской, по девять – над Орловской, Тамбовской и Тульской областями. Еще по шесть БПЛА сбили в Липецкой и Ярославской областях, пять – в Ростовской, четыре – в Волгоградской, три – в Калужской, два – в Рязанской областях. Один беспилотник нейтрализовали над московским регионов.

Напомним, в Орле обломки беспилотника упали на территорию ТЭЦ, повреждено оборудование электроснабжения, также пострадал магистральный трубопровод. Никто не пострадал. В настоящее время ведутся ремонтные работы, на время их проведения будет ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение трех районов города.

В Ярославле из-за упавших обломков беспилотников закрыли два детских сада, воспитанников примут другие дошкольные учреждения, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Глава Владимирской области Александр Авдеев заявил об атаке БПЛА ВСУ на инфраструктуру неподалеку от города Владимира. «Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube