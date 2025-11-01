В Белгородской области сбежал обвиняемый в убийстве и изнасиловании рядовой ВС РФ

В Белгородской области сбежал военный, обвиняемый в убийстве и изнасиловании. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании областного правительства.

«Вчера поздно вечером у нас военнослужащий, который совершил тяжкое преступление, совершил побег из-под охраны. Сейчас правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для его обнаружения и поимки», – сказал он. Гладков поручил региональному УВД усилить количество задействованных в этом сотрудников полиции с целью максимально быстрой поимки беглеца.

Кроме того, он призвал глав Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа поднять самооборону и Добровольную народную дружину и работать во взаимодействии с МВД.

Также Гладков попросил начальника региональной безопасности Евгения Воробьева обратиться с просьбой к Министерству обороны, чтобы военная полиция усилила охрану и патрулирование, особенно в Белгороде, Шебекинском и Белгородском районах, если преступника не удастся поймать до наступления ночи.

Напомним, 30 октября региональное управление Следственного комитета РФ сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении рядового ВС России Алексея Кострикина. Солдата обвинили в убийстве жителя села Новая Таволжанка Шебекинского округа и изнасиловании его жены.

По данным местных СМИ, преступление было совершено в ночь на 29 октября. По данным следствия, Кострикин убил владельца дома в Новой Таволжанке, затем надругался над его супругой и скрылся с места преступления. Местонахождение обвиняемого установили в считанные часы. Солдата задержал следователь военного следственного отдела СК РФ по Белгородскому гарнизону.

Белгород, Наталья Петрова

