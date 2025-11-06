За ночь средства ПВО сбили 75 украинских дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 75 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Массированной атаке подверглась Волгоградская область, там удалось сбить 49 БПЛА. Ранее сообщалось, что дрон ударил по 24-этажному жилому дому по улице Гаря Хохолова в Волгограде. Один человек погиб.

Кроме того, семь беспилотников перехватили над Крымом, шесть – над территорией Воронежской области, четыре – над Ростовской, три – над Белгородской, два – над Орловской, по одному – над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.

