Дрон ВСУ атаковал хутор в Белгородской области – погибла женщина

Украинские войска нанесли очередной целенаправленный удар по мирному населению Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в хуторе Михайловка Валуйского округа дрон ударил по частному дому. В результате атаки погибла женщина. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее вражеский беспилотник атаковал неработающий социальный объект в Волоконовском районе Белгородской области. В результате удара была ранена женщина. Пострадавшую доставили в районную больницу. В здании повреждены остекление и стены.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

