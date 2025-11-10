На птицефабрике в Тюменской области сожгут кур из-за вспышки птичьего гриппа

На одном из птицеводческих предприятий Тюменской области зафиксирована вспышка инфекционного заболевания птиц. Чтобы не допустить его распространения за пределы птицефабрики, было принято решение об убое и последующем уничтожении птицы. Поставки продукции прекращены. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

В сообщении указывается, что, согласно действующим ветеринарным правилам, при одновременном массовом заболевании животных, в том числе птицы, разрешается сжигание их трупов под открытым небом в траншеях или ямах. «Место для сжигания специалисты выбрали с учетом розы ветров и отдаленности жилых зон. Сжигание проводится преимущественно в ночное время суток», – отметили в информационном центре. Там заверили, что специалисты будут вести контроль за соблюдением всех требований при сжигании трупов птицы.

При этом власти не раскрывают, на каком именно предприятии произошла вспышка птичьего гриппа. В регионе работают четыре крупные птицефабрики – «Тюменский бройлер», «Пышминская», «Боровская» и «Абсолют-Югро».

Последний раз вспышку птичьего гриппа в Тюменской области фиксировали в 2021 году на птицефабрике «Боровская», из-за этого были утилизированы 4 миллиона кур и все запасы яиц. Вонь от сжигаемой птицы была такой сильной, что жители Тюмени даже писали петицию к властям и Путину с требованием защитить их от дыма.

Тюмень, Наталья Петрова

