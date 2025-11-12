В Красногорске школьник пострадал при взрыве, когда подобрал деньги на улице

В подмосковном Красногорске 10-летний ребенок получил травмы, когда подобрал с земли деньги. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел накануне вечером. Ребенок возвращался из спортивной секции и заметил лежащую на земле подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. Мальчик потянулся за деньгами, после чего прогремел взрыв.

На помощь школьнику поспешили очевидцы, пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали множественные травмы.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В настоящее время с участием следователей и криминалистов проведен осмотр места происшествия, назначена комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая судебные экспертизы», – сообщили в ведомстве.

Следователи устанавливают личности преступников, обстоятельства произошедшего выясняются.

Москва, Зоя Осколкова

