российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 ноября 2025, 14:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Подозрительную пачку купюр нашли в подъезде жилого дома в Москве

Пачку купюр, обмотанных красной лентой, обнаружили в подъезде дома в Москве. Об этом сообщают телеграм-каналы SHOT и Baza. Напомним, накануне в подмосковном Красногорске мальчик поднял с земли подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой, после чего она взорвалась у него в руках. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, ему частично ампутировали пальцы на правой руке.

Подозрительный «подарок» нашли сегодня утром жители дома на Пенягинской улице в районе Митино. Они не стали трогать деньги, испугавшись, что под купюрами могло быть спрятано взрывное устройство, и вызвали полицию. На место прибыли правоохранители, саперы и спецслужбы.

Внутри пачки саперы ничего подозрительного не обнаружили, а сами деньги оказались ненастоящими – это были открытки, стилизованные под купюру.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику ампутировали пальцы / В Красногорске школьник пострадал при взрыве, когда подобрал деньги на улице

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,