Подозрительную пачку купюр нашли в подъезде жилого дома в Москве

Пачку купюр, обмотанных красной лентой, обнаружили в подъезде дома в Москве. Об этом сообщают телеграм-каналы SHOT и Baza. Напомним, накануне в подмосковном Красногорске мальчик поднял с земли подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой, после чего она взорвалась у него в руках. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, ему частично ампутировали пальцы на правой руке.

Подозрительный «подарок» нашли сегодня утром жители дома на Пенягинской улице в районе Митино. Они не стали трогать деньги, испугавшись, что под купюрами могло быть спрятано взрывное устройство, и вызвали полицию. На место прибыли правоохранители, саперы и спецслужбы.

Внутри пачки саперы ничего подозрительного не обнаружили, а сами деньги оказались ненастоящими – это были открытки, стилизованные под купюру.

Москва, Наталья Петрова

