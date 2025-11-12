Пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику ампутировали пальцы

Школьник, пострадавший при взрыве в Красногорске, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«У мальчишки сильно пострадала рука. Врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке. Ребенок в тяжелом состоянии», – написала Мишонова в своем телеграм-канале.

Омбудсмен призвала родителей объяснить детям, что нельзя трогать предметы, найденные на улице. «Идет СВО. Возможны любые провокации. А то, что наши враги пытаются достать наших детей, и ведут войну с ними – это стало известно еще со времен Донбасса. Там нелюди минировали игрушки и сладости», – отметила Мишонова.

Инцидент произошел накануне вечером. Ребенок возвращался из спортивной секции и заметил лежащую на земле подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. Мальчик потянулся за деньгами, после чего прогремел взрыв.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Москва, Зоя Осколкова

