Спецслужбы нашли новых причастных к покушению на митрополита Тихона

Федеральная службы безопасности России установила новых фигурантов в деле о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщили в Центре общественных связей.

11 ноября сотрудники ФСБ провели обыски в Москве, Псковской области и Крыму. Были найдены доказательства подготовки покушения, изъята агитация ВСУ и символика запрещенных организаций.

«В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц», – говорится в сообщении.

В конце февраля российские спецслужбы предотвратили теракт в отношении митрополита Крымского Тихона. По подозрению в подготовке преступления были задержаны два человека – россиянин и гражданин Украины. По версии следствия, в 2024 году оба были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджеры.

По данным оперативников, убийство митрополита готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Они планировали подложить взрывчатку в Сретенском монастыре, а после совершения преступления исполнители собирались покинуть Россию по подложным документам.

Москва, Зоя Осколкова

