Нововоронежская АЭС подверглась атаке украинских дронов

Восемь украинских дронов пытались атаковать Нововоронежскую АЭС в ночь на четверг, 13 ноября. Их сбили, но обломки повредили распределительное устройство, из-за чего была снижена мощность станции. Об этом сообщил журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Позапрошлой ночью где-то около воьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской атомной электростанции. Все они были обезврежены, сбиты, однако ряд обломков упал и повредил общие распределительные устройства», – сказал Лихачев, чьи слова цитирует РИА «Новости».

По его словам, в целях профилактики возможных инцидентов три блока АЭС были отключены от сети и ушли на мощность менее 50%. Как отметил Лихачев, ремонтно-восстановительные работы прошли быстро и уже в четверг к 11:00 станция была возвращена на номинальную проектную мощность и продолжила вырабатывать электроэнергию.

Глава «Росатома» подчеркнул, что энергосистема России практически не пострадала. Лихачев добавил, что на любую попытку агрессии Киева против российских АЭС «будет дан адекватный ответ».

Напомним, ночью 7 октября ударный беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, разрушений и пострадавших нет.

Москва, Наталья Петрова

