ПВО днем сбила 10 дронов ВСУ над российскими регионами

Средствами противоздушной обороны днем перехвачены 10 украинских беспилотников самолетного типа, пытавшиеся атаковать четыре российских региона. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, четыре дрона сбили над Брянской областью, три – над Курской областью. Еще два БПЛА нейтрализовали над Крымом и один – над Белгородской областью.

Дроны были уничтожены с 12:00 мск до 15:00 мск. Информации о последствиях на земле нет.

Минобороны сообщало, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 216 вражеских дронов над территорией России. В Новороссийске ввели режим ЧС после налета БПЛА.

