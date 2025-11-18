Подстанция повреждена в Тамбовской области в результате атаки БПЛА

В Тамбовской области в результате атаки украинских беспилотников повреждена электроподстанция, питающая дома около тысячи жителей. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.

Предпринимаются меры по оперативному восстановлению подачи электроэнергии, добавил он.

Кроме того, по информации главы региона, обломки сбитого БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе. Никто не пострадал, «степень ущерба устанавливается», отметил Первышов.

По данным Минобороны России, прошедшей ночью над территорией Тамбовской областью были перехвачены 10 дронов ВСУ. Всего система ПВО сбила над российскими регионами 21 вражеский беспилотник.

Тамбов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube