ПВО за утро сбила 11 вражеских дронов: обломки БПЛА вызвали пожар на рязанском предприятии

Средства противоздушной обороны в период с 6:00 до 9:00 мск уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над двумя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, восемь дронов сбили в Рязанской области, три – в Тамбовской.

В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий, сообщил губернатор Павел Малков. По его данным, пожар оперативно потушили, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, добавил глава региона.

Администрация Тамбовской области утренний налет дронов пока не комментировала.

Напомним, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 65 вражеских БПЛА над Россией.

Москва, Наталья Петрова

