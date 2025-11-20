российское информационное агентство 18+

Четверг, 20 ноября 2025

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен мирный житель

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, дрон ударил по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка. Водитель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения плеча и ноги. Мужчину госпитализировали, ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, накануне вражеский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю в белгородском поселке Красная Яруга, пострадал водитель. У грузовика повреждена кабина, осколками посечен фасад коммерческого объекта.

Белгород, Наталья Петрова

