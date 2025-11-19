Дрон ВСУ ударил по грузовику в Белгородской области: ранен водитель

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в поселке Красная Яруга. «FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму», – уточнил губернатор.

Гладков отметил, что у машины повреждена кабина, осколками посечен фасад коммерческого объекта. Второй дрон сдетонировал о дорожное полотно – в трёх квартирах многоквартирного дома повреждено остекление.

Глава белгородской области уточнил, что ВСУ нанесли удары по населенным пунктам в Грайворонском, Белгородском, Борисовском и Валуйских округах. Повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и микроавтобус.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

