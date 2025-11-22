Под Воронежем подорвали фрагменты американских ракет ATACMS: есть разрушения

В дачном поселке «Дальние Сады» под Воронежем уничтожены боевые блоки американских ракет ATACMS, которыми город подвергся обстрелу 18 ноября. Как сообщил глава региона Александр Гусев, подрыв произведен успешно, никто из граждан не пострадал.

По его словам, оперативным службам понадобится ещё некоторое время, чтобы убедиться в уничтожении всех взрывоопасных элементов.

Губернатор уточнил, что на данный момент известно о разрушениях нескольких строений в результате взрыва: один частный дом (по документам – нежилой) восстановлению не подлежит, еще один получил существенные повреждения. Также у ряда строений посечена кровля и повреждено остекление.

«Специалисты подтверждают, что это минимальные из всех возможных повреждений: ущерб удалось снизить благодаря масштабной подготовке», – отметил Гусев, добавив, что администрация Воронежа будет находиться в контакте с владельцами пострадавших построек.

«Сейчас самое важное – не мешать продолжению работы оперативных служб и строго следовать их указаниям. Это абсолютно необходимо как для безопасности граждан, так и для гарантированной ликвидации всех опасных предметов», – подчеркнул губернатор.

Движение транспорта по ранее перекрытым улицам возобновлено.

Как сообщало Министерство обороны РФ, 18 ноября киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории РФ. В частности, по городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США.

Воронеж, Анастасия Смирнова

