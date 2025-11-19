ВСУ ударили по Воронежу американскими ракетами ATACMS

Украинские вооруженные силы атаковали Воронеж американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Российские военные с помощью комплексов С-400 и «Панцирь» сбили все выпущенные по городу ракеты. Об этом сообщает Минобороны РФ. Обломки ракет упали на гражданские объекты, пострадавших нет.

По информации ведомства, ВСУ предприняли попытку ракетного удара по Воронежу 18 ноября в 14.31 мск. Противник применил для атаки четыре ракеты ATACMS.

В ходе противоракетного боя российские боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты.

«Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет», – сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало фото обломков уничтоженных ракет.

Фото Минобороны РФ

Воздушная разведка оперативно установила место пуска ракет в Харьковской области. В районе населенного пункта Волосская Балаклея были обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» обе пусковые установки с боекомплектом и личным составом боевых расчетов (до 10 человек) были уничтожены.

