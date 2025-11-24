российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 ноября 2025, 15:33 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Женщина пострадала при атаке украинского дрона в Белгородской области

В Белгородской области вражеский дрон атаковал автомобиль. В результате была ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Удар пришелся по Шебекинскому округу. «На перекрестке дорог Нечаевка – Зиборовка дрон атаковал легковой автомобиль. Женщину с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», – написал глава региона.

Кроме того, в городе Шебекино в результате взрыва БПЛА повреждены стекла в трех квартирах, один легковой автомобиль и ГАЗель.

«Информация о последствиях атаки уточняется», – добавил Гладков.

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны России сбили 93 украинских боевых беспилотника, 45 дронов перехватили над Белгородской областью, сообщали в Минобороны.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,