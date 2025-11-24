Женщина пострадала при атаке украинского дрона в Белгородской области

В Белгородской области вражеский дрон атаковал автомобиль. В результате была ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Удар пришелся по Шебекинскому округу. «На перекрестке дорог Нечаевка – Зиборовка дрон атаковал легковой автомобиль. Женщину с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», – написал глава региона.
Кроме того, в городе Шебекино в результате взрыва БПЛА повреждены стекла в трех квартирах, один легковой автомобиль и ГАЗель.
«Информация о последствиях атаки уточняется», – добавил Гладков.
Сегодня ночью средства противовоздушной обороны России сбили 93 украинских боевых беспилотника, 45 дронов перехватили над Белгородской областью, сообщали в Минобороны.
Белгород, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»